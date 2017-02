Il 2016 anno della trasformazione in società per azioni

Roma, 9 feb. (askanews) - "Il Gruppo Bper Banca ha vissuto un 2016 che possiamo definire storico, segnato da eventi molto importanti per la vita societaria. In primo luogo, la trasformazione in società per azioni, processo portato a termine in modo lineare e senza registrare alcuna domanda di recesso da parte dei soci. La redditività dell'attività ordinaria con la clientela risulta soddisfacente considerando il perdurare di un contesto economico e di tassi particolarmente difficile. Molto positiva è risultata la crescita della raccolta complessiva pari al 3,9%, con la componente di raccolta indiretta che fa segnare un incremento di oltre l'8%; inoltre, risulta apprezzabile l'andamento del comparto "bancassurance" che cresce a doppia cifra", questo il commento di Alessandro Vandelli, Amministratore delegato di Bper.

"Infine, mi preme sottolineare che sono già state avviate le attività per l'elaborazione del nuovo Piano industriale che sarà presentato presumibilmente entro l'estate, in anticipo di qualche mese rispetto alla scadenza naturale a fine 2017 dell'attuale piano; tale decisione è giustificata dai rilevanti scostamenti, che si sono registrati nel corso degli ultimi due anni nello scenario macroeconomico, di mercato e dei tassi di interesse rispetto alle ipotesi assunte alla base del precedente Piano", conclude il numero uno dei Bper.