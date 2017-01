"Se operazioni cessione saranno graduali non ci sono problemi"

Roma, 19 gen. (askanews) - La Bper è fiduciosa sul piano di rientro per i non performing loans (Npl) da concordare con la Bce. Lo ha affermato l'amministratore delegato della banca emiliana Alessandro Vandelli, secondo cui "la Bce chiederà un piano di rientro entro il 31 marzo alle banche con un Npl ratio sopra il 10%. Se queste operazioni saranno graduali non ci sono problemi. Noi siamo molto rilassati, la dialettica con la Bce è lineare e positiva".

"Siamo molto sereni - ha aggiunto il numero uno della Bper a margine della conferenza di organizzazione della Uilca - abbiamo creato una società ad hoc nel gruppo, abbiamo efficientato i piani di recupero e abbiamo completato il piano 2016 per le dismissioni di crediti deteriorati. Siamo ancora sul mercato con un altro portafoglio e lo vogliamo cedere gradualmente".