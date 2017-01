Modena, 25 gen. (askanews) - E' "escluso assolutamente" un aumento di capitale da parte di Bper, per poter realizzare l'acquisizione di Carife. Lo ha detto l'amministratore delegato, Alessandro Vandelli, nella conferenza stampa di presentazione del congresso Assiom Forex.

"Non esiste" l'ipotesi di un aumento di capitale, ha spiegato Vandelli. Anche perché in caso di fusione tra Bper e Carife "Ferrara ha un peso attorno al 4,5%". Quindi "è una dimensione tale che con la solidità patrimoniale che il nostro gruppo esprime io escludo assolutamente" un aumento di capitale e "per chi conosce i conti questa cosa non ha dignità di discussione".