Roma, 9 feb. (askanews) - Il gruppo bancario Bper ha chiuso il 2016 con utile netto di 14,3 milioni di euro rispetto ai 220,7 milioni del 2015. Il Cda ha deciso di proporre all'assemblea dei soci un dividendo di 6 centesimi per azione. Lo comunica una nota del gruppo bancario emiliano-romagnolo.

Al netto delle partite non ricorrenti e dei contributi al Fondo di risuoluzione e garanzia dei depositi, l'utile netto risulterebbe di 71,5 milioni contro i 62,1 milioni del 2015.

Lo stock di crediti deteriorati lordi è in calo dell'1,9% grazie alla cessione di circa 700 milioni di sofferenze lordo effettuate nel corso dell'esercizio, il calo dei flussi in entrata e il ritorno in bonis di posizione precedentemente deteriorate. La copertura sui crediti deteriorati sale al 44,5% mentre la loro incidenza scende al 22,1%.

Margine di intermediazione in calo del 13,16% a 2,013 miliardi, costi operativi in flessione del 3,53%.

Molto solida la posizione patrimoniale con un patrimonio di base (Cet1) al 13,8%, il buffer di capitale risulta superiore di circa 650 punti rispetto a quello richiesto dalla Bce che è pari al 7,25%.