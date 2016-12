Roma, 22 dic. (askanews) - Il gruppo Bper ha perfezionato la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza a un operatore specializzato, nel quadro "di una più ampia strategia di gestione delle sofferenze che ha l'obiettivo di ridurre lo stock e migliorare le performance di recupero". Lo comunica la banca emiliana, sottolineando che "il portafoglio di sofferenze ceduto è costituito da circa 70 posizioni per un valore lordo di libro pari a 150 milioni di euro, in prevalenza riferibili al settore corporate non assistite da garanzie reali (unsecured)".

Gli effetti dell'operazione "saranno rilevati nell'esercizio in corso con impatti non rilevanti sul conto economico consolidato di fine anno e pressochè nulli sul Cet1 ratio".

Questa operazione, "unitamente alla prima cessione di sofferenze conclusa a luglio per un valore pari a circa 450 milioni e ad altre operazioni d'importo minore effettuate successivamente, consente al gruppo Bper di realizzare cessioni di sofferenze per un ammontare complessivo superiore a 700 milioni, corrispondente a circa il 10% dello stock di inizio anno e di completare così il programma di vendite pianificato per il 2016, in piena coerenza con l'obiettivo di riduzione dello stock lordo".