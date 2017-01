Bologna, 30 gen. (askanews) - "Lo smog non ha confini, per questo è necessario continuare a lavorare insieme e trovare soluzioni condivise anche rispetto alla legislazione regionale". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante un incontro a Bologna con i referenti delle politiche ambientali delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte che entro l'estate renderanno operativi i Piani aria per contrastare l'inquinamento.

Sulla base del confronto tra le misure adottate da ogni Regione, il ministero dell'Ambiente - presente oggi al tavolo in Regione Emilia-Romagna - promuoverà un'azione di coordinamento per armonizzarle ed aumentarne l'efficacia su vasta scala. Nel frattempo verrà anticipata l'applicazione delle norme sull'efficienza energetica delle caldaie che prevede una classificazione degli impianti in base alle emissioni prodotte. Per l'acquisto di quelli meno inquinanti sono in arrivo contributi, che copriranno fino al 65% della spesa; a disposizione per l'intero territorio nazionale ci sono 900 milioni di euro: 700 destinati ai privati e 200 agli edifici pubblici.

