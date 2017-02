Bologna, Salvini, ristabilire ordine e chiudere centri sociali

Roma, 14 feb. (askanews) - "Stop delinquenti nell'Università di Bologna. Chiudere subito i centri sociali, coacervo di violenza che molti a sinistra continuano a giustificare a tutti i costi". In galera chi commette reati: mi chiedo come sia possibile che a fronte di quasi quattromila denunce non ci sia stato nemmeno un processo e una condanna mentre quel poco che è iniziato è finito in prescrizione". Lo afferma in una dichiarazione il segretario della Lega Matteo Salvini.

"Intollerabili - prosegue- le violenze dei figli di papà contro l'università e contro tutti gli studenti per bene (moltissimi ci hanno scritto per chiedere aiuto): Bologna non può essere ostaggio di quattro eversivi con la Porsche in garage che giocano alla ribellione. Ripuliamo Bologna, riprendiamoci piazza Verdi con gli idranti e le retate. Ringrazio il Rettore e il questore per quanto stanno facendo e prometto agli amici bolognesi che ci vedremo presto in piazza Verdi".