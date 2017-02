Bologna, 15 feb. (askanews) - Hanno tutti gli ingredienti per avviare un'attività, ma spesso startup e innovatori si trovano davanti a normative, nazionali o internazionali, e cavilli burocratici che smorzano l'entusiasmo e la voglia di fare impresa. Per tutelare la proprietà intellettuale di artisti e scrittori, per proteggere un nuovo marchio o per costituire una società, infatti, servono tempo, competenze esterne e denaro. C'è invece chi fa di questa difficoltà legale il fulcro della sua impresa. Il "Legal Tech" e le opportunità che nascono dall'unione di tecnologia e conoscenze legali, è una rivoluzione che porta innovazione in settori storicamente poco tecnologici, grazie a ingegneria di processo e tecnologie informatiche.

Per raccontare l'esperienza di chi già opera in questo campo, in Italia e in California, e per rispondere ai dubbi di chi ha creato una startup o ha intenzione di farlo a breve, è dedicata la prossima tappa del Brainstorming Lounge che si svolgerà il 16 febbraio al Tim #WCap di Bologna. "Legal Tech: tecnologia, startup e imprenditorialità + LegalHack" è il titolo dell'incontro promosso dall'Istituto Italiano Imprenditorialità e TIM #WCAP.

A questo Brainstorming Lounge porteranno il proprio contributo imprenditori che sviluppano imprese in Legal tech and esperti dall'Italia ed - in streaming - dalla California: Andrea Giannangelo, ceo e fondatore Iubenda, Lara Clemente, Legal Counsel Tvlp Institute, California, Valentina Panizza, Fondatrice Proofy e Tommaso Grotto, Fondatore e Ceo Kopjra. Modererà l'incontro Antonella Demaio, Legal Advisor III.