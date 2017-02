Orchestra Senzaspine lancia workshop per ascoltare il territorio

Bologna, 7 feb. (askanews) - Il mercato è di chi lo frequenta. Quindi entra, ascolta, suona, proponi idee, aiuta a realizzare progetti e goditi questo rinnovato spazio a disposizione della città e dei cittadini. E' questo il senso del Mercato Sonato di Bologna. E per realizzare in pieno il progetto, l'Orchestra Senzaspine, che qui la sede assieme a una ventina di altre realtà artistiche, ha promosso fino al 9 febbraio #MercatodiTutti, una serie di workshop aperti per ascoltare il territorio.

La campagna è iniziata a luglio con una serie di interviste ai giovani che hanno vissuto il progetto Mercato Sonato fin dalla sua fase di avvio. L'edificio pubblico e la musica classica, offerta dai Senzaspine a tutti in chiave pop e informale, sono i due pilastri portanti del progetto, ma è emerso che queste risorse da sole non bastano a rendere lo spazio sostenibile e accessibile. E' sorta così la necessità di comprendere bisogni e pratiche di chi vive il quartiere. Da qui l'idea di #MercatodiTutti: un percorso fatto di eventi, incontri e raccolta di proposte. A fine ottobre, con il varo della prima stagione culturale firmata Senzaspine, sono state diffuse le prime 500 cartoline di sensibilizzazione, che hanno portato a raccogliere in poche settimane diverse centinaia di proposte e richieste. Tra tutti i partecipanti è stata scelta l'idea di Vanna, una signora che ha chiesto di organizzare corsi di cucito.

