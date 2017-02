Bologna, 10 feb. (askanews) - E' partito intorno alle 16.30 il corteo promosso dai collettivi universitari di Bologna per protestare contro la decisione dell'Alma Mater di installare tornelli per regolamentare l'ingresso della facoltà di Lettere al civico 36 di via Zamboni e per protestare contro la questura dopo lo sgombero effettuato giovedì pomeriggio dagli agenti delle forze dell'ordine che sono entrati nella biblioteca con manganelli e in tenuta antisommossa.

"36 libero. Coccia e Ubertini fuori da Bologna" è lo striscione a capo del corteo di centinaia di studenti partito da piazza Verdi e diretto verso la piazza principale della città. "Arma Mater studiorum" è un altro cartello scritto dagli attivisti che urlano contro l'università e contro la questura. "Riportiamo in piazza i libri su cui ieri gli sbirri hanno manganellato", dicono alcuni manifestanti tenendo in mano copie di volumi.

In mattinata gli esponenti del collettivo universitario Cua hanno chiesto con insistenza le dimissioni del rettore Ubertini e del questore Coccia.