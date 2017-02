Roma, 11 feb. (askanews) - Arresto convalidato e custodia cautelare ai domiciliari, come richiesto dalla Procura di Bologna: lo ha deciso il giudice nei confronti del 24enne e della 22enne fermati ieri in seguito ai tafferugli durante la manifestazione degli studenti universitari guidati dai collettivi antagonisti, nella zona dell'ateneo bolognese. Il processo è rinviato al 9 marzo. Il Collettivo Universitario Autonomi Bologna oggi pomeriggio intanto replica con un'altra manifestazione, e per martedì ha convocato un'assemblea in via Zamboni 38.