Bologna, 9 gen. (askanews) - "Ci lascia un grande filosofo e un grande amico della città di Modena e del Festival della Filosofia". Così il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del filosofo e sociologo polacco Zygmunt Bauman, all'età di 91 anni.

"Le sue lezioni al Festival della Filosofia - ha spiegato Muzzarelli - hanno sempre riempito le piazze e appassionato migliaia e migliaia di modenesi. Il suo pensiero é attualissimo e ci impegna per una società che valorizzi la democrazia e il diritto dell'uomo di gettare un'ancora per nuove opportunità per sé e per la propria famiglia, presente e futura".