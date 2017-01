Bologna, 10 gen. (askanews) - Con 84 filiali, 137 mila clienti, 44 mila soci e oltre 700 dipendenti la nuova banca di credito cooperativo che nascerà dalla fusione per incorporazione del Banco Cooperativo Emiliano in Emil Banca si estenderà su sei province, cinque in Emilia (Parma, Reggio, Modena, Bologna e Ferrara) e una in Lombardia (Mantova) e diventerà la più grande Bcc del Nord Italia. Il progetto, che ha avuto il sostegno del Fondo transitorio del Credito Cooperativo e ha già l'ok di Banca d'Italia, il 12 febbraio sarà sottoposto ai soci cui spetterà il giudizio definitivo.

La nuova Bcc (che manterrà il nome Emil Banca) partirà con un capitale sociale di oltre 97 milioni, impieghi lordi di 2,7 miliardi di euro, una raccolta totale di circa 4,7 miliardi di euro e una massa amministrata superiore ai 7 miliardi di euro. Il patrimonio complessivo delle nuova banca supererà i 306 milioni di euro. Si estenderà su oltre il 68% del territorio regionale, comprenderà 3 milioni di abitanti, oltre 300 mila imprese registrate e 1,3 milioni di occupati. (segue)