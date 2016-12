Bologna, 21 dic. (askanews) - L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romana ha approvato la legge sul bilancio di previsione 2017 presentata in aula dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini: una manovra da 12,5 miliardi, di cui 10 miliardi per la spesa corrente e 445 milioni in conto capitale.

"Confermiamo la scelta di non introdurre alcuna nuova tassa per i cittadini - ha spiegato l'assessore regionale al Bilancio, Emma Petitti - scelta resa possibile anche grazie a una sempre maggiore efficienza dell'ente, come testimonia la riduzione di 32 milioni dell'indebitamento. Investiamo sempre più sul sociale, introducendo il Reddito di solidarietà, e sulle politiche per il lavoro favorendo nuove assunzioni.Con questo bilancio andiamo a realizzare gran parte degli interventi nel campo economico e sociale che la Giunta aveva prospettato e sui quali si era impegnata, misure spesso innovative nelle politiche della nostra Regione".

