Bologna, 30 gen. (askanews) - In teatro, al cinema, nei negozi, per strada, alla stazione, sotto il portico: l'arte è uscita dalle galleria per un fine settimana e ha invaso Bologna che, da tradizione, ha ospitato dal 27 al 29 gennaio nel quartiere fieristico "Arte Fiera" e in città "Art city" alla sua quinta edizione. Il bilancio è di oltre 85.000 visitatori che hanno affollato i 100 appuntamenti in 55 luoghi d'arte individuati nel capoluogo.

"Il grande successo è stato sotto gli occhi di tutti - ha spiegato Bruna Gambarelli, assessore alla Cultura del Comune di Bologna -. Per questo continueremo ad impegnarci nel favorire lo scambio e la sinergia progettuale tra le istituzioni e gli operatori del territorio e a promuovere l'immagine di Bologna come contenitore di arte e cultura, dove le proposte e le istanze del contemporaneo si contagiano con la bellezza del patrimonio storico e artistico. Proposte di qualità e ad alta accessibilità immaginate non solo per il pubblico bolognese, ma anche per i city users che ogni giorno popolano la città e per i turisti che sempre più numerosi ci scelgono dimostrando di apprezzare la faccia culturale di Bologna".

