Roma, 27 gen. (askanews) - "Abbiamo appreso da Repubblica online dell'arresto di due esponenti del cosiddetto 'SI Cobas' a Modena, per estorsione aggravata perché 'sono stati sorpresi a incassare una somma di denaro per calmierare le attività di protesta davanti alla sede di un gruppo industriale del settore carni'. Non siamo in grado di pronunciare alcunché sulla vicenda e contiamo di ottenere prima possibile maggiori e più approfondite informazioni, augurandoci che gli arrestati siano in grado di smentire le accuse. Nel frattempo, però, invitiamo tutti i mezzi di informazione ad evitare qualsiasi confusione tra i COBAS e il cosiddetto SI Cobas". Lo scrive in una nota Piero Bernocchi, portavoce nazionale dei COBAS.

"Invitiamo tutti gli organi di informazione - prosegue Bernocchi - a evitare di usare il nostro nome, i nostri simboli (la bandiera rossa, con la scritta in bianco COBAS e con una sottostante scritta in giallo 'Confederazione dei comitati di base') e le immagini dei nostri esponenti nel trattare questa vicenda. Saremo costretti a procedere con querele nei confronti degli organi di informazione che non dovessero fare chiarezza sulla differenza tra le due organizzazioni, con scritti, foto o video che si riferiscano a noi, COBAS 'originari'".