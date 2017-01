Bologna, 25 gen. (askanews) - Immergesi nei paesaggi che hanno ispirato i pittori fiamminghi del diciassettesimo secolo osservando un video girato in modalità ultra HD e passeggiando tra gli alberi generati al computer partendo da scansioni laser 3d ad alta risoluzione. Per un attimo chi visiterà la mostra "Pleasant places" al CUBO di Bologna crederà di trovarsi nella campagna della Provenza che ispirà Van Gogh più di un secolo fa. E' questo l'effetto che ha voluto generare Quayola, uno degli artisti digitali più riconosciuti nel panorama mondiale. La sua mostra "Il sublime tecnologico e il rapporto fra arte, natura e tecnologia", sarà inaugurata il 25 gennaio in occasione di Arte Fiera, e resterà aperta fino all'1 aprile.

"Grazie all'utilizzo di custom-software e di algoritmi per l'analisi e la manipolazione delle immagini - come ha spiegato Federica Patti, critica e curatrice della mostra - il lavoro di Quayola dissolve, disgrega e trascende la descrizione del paesaggio, per restituirne una rappresentazione che vira verso l'astrazione. L'ammaliante incommensurabilità dei media, utilizzati dal media artist come un pittore usa la tavolozza, si dispiega e infonde in chi osserva uno stato di spaesamento euforico: un'esperienza estetica di 'sublime tecnologico', risultato del rapporto fra uomo, natura, arte e tecnologia".

(segue)