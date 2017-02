Bologna, 2 feb. (askanews) - Al 30 settembre 2016 in Emilia-Romagna le imprese agricole guidate da giovani under 35 erano 2.239, con un aumento del 13,3% e un saldo attivo di 262 imprese rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche rispetto al totale delle imprese under 35 che si è attestato a quota 32.122, il 3,2% in meno. E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti sulla base dei dati del registro delle imprese di Unioncamere Emilia-Romagna, da cui risulta che il settore agricolo è l'unico tra tutti i settori con il saldo positivo delle imprese giovanili.

La forte crescita del settore agricolo - si legge in una nota di Coldiretti regionale - è sintomo di un rinnovo generazionale trainato anche dal richiamo che l'agricoltura esercita sui giovani come attività che consente di realizzare la voglia di essere imprenditori di se stessi, in forte crescita tra le nuove generazioni. Nel settore agricolo la presenza giovanile è sempre più legata all'innovazione imprenditoriale, sia in termini di nuove colture, sia in termini di nuovo approccio con il mercato, al punto che il lavoro in campagna si è esteso fino alla trasformazione e al commercio, con il boom delle vendite dirette dell'agricoltore di prodotti locali. (segue)