Da Zerbinati 50.000 euro per espandere business del portale

Bologna, 2 feb. (askanews) - Scegliere tramite computer o smartphone tra oltre 1.300 varietà di frutta, verdura, cereali e spezie e riceverle direttamente a casa o in ufficio entro le 48 ore. E' possibile attraverso FruttaWeb, nato dalla famiglia Biasin, produttori di cocomeri in Emilia-Romagna, che ora può contare su un investimento di 235 mila euro da parte di Italian Angels for Growth e di 50 mila euro dell'imprenditore del settore Oscar Zerbinati. Questo investimento permetterà a FruttaWeb di espandere il proprio business, ampliando la gamma dei prodotti e potenziando la linea biologica, attraverso un accordo con uno dei marchi di frutta e verdura più importanti nel settore.

"Nel 2016 abbiamo preso in esame 298 progetti, ne abbiamo analizzati 48, 15 sono stati presentati ai soci e 8 sono stati finanziati, aumentato gli investimenti del 68% rispetto al 2015, da 2,2 milioni a 3,8 milioni - ha spiegato il presidente di Iag, Antonio Leone - Frutta Web ci ha convinto per il suo modello di business basato su qualità del prodotto e capillarità della consegna in tutta Italia e si rivolge a quei consumatori sempre più numerosi delusi dalla qualità media della frutta da supermercato". (segue)