Bologna, 9 gen. (askanews) - L'aeroporto "Marconi" ha chiuso il 2016 con oltre 7,6 milioni di passeggeri, 7.680.992 per la precisione, in crescita dell'11,5% sul 2015, un record per lo scalo bolognese.

Lunedì 5 settembre è stato il giorno dell'anno che ha registrato il più alto numero di passeggeri tra arrivi e partenze, pari a 29.633. Il traguardo dei 7 milioni di passeggeri annui è stato, invece, superato per la prima volta il 23 novembre, come hanno spiegato in una nota stampa dall'aeroporto di Bologna. L'incremento del 2016 è stato sostenuto sia dai passeggeri su voli nazionali (1.917.501, in crescita del 12,1%) sia dai passeggeri su voli internazionali (5.765.046, +11,3%), che rappresentano il 75% dei passeggeri complessivi.

Nel 2016 sono stati attivati nuovi collegamenti di linea (Catania con Alitalia e Düsseldorf con Air Berlin, oltre a Dubai con Emirates); sono state inoltre potenziate alcune tratte esistenti come Madrid, Roma Fiumicino, Bucarest, Cagliari, Mosca e Copenaghen. Londra, con oltre 550 mila passeggeri è la meta balzata al primo posto, superando Parigi con quasi 420 mila passeggeri. Al terzo posto si è piazzata Catania che, con un incremento del 26,4%, ha registrato oltre 320 mila passeggeri.