Roma, 16 gen. (askanews) - Sulla autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, intorno alle 12.10 è avvenuto un incidente all'altezza del km 169, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti, con perdita di carico da parte di entrambi i mezzi, costituito da latte e da fusti contenenti liquido catramoso. Nell'incidente una persona è deceduta.

Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e i soccorsi meccanici e sanitari. Alle ore 13 si circola su una sola corsia e si registrano 4 km di coda in direzione di Bologna.

Per gli utenti che da Milano sono diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Modena Nord e rientrare in A1 a Modena Sud, dopo aver percorso la SS9 Via Emilia.