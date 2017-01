Bologna, 10 gen. (askanews) - Per tentare di spodestare Federico Pizzarotti dalla poltrona di sindaco a Parma si stanno scaldando un architetto, un docente universitario, un ingegnere, un politico e anche un avvocato di origine albanese. Sono cinque, infatti, i candidati che parteciperanno alle primarie del centrosinistra. Il comitato avrà tempo due giorni per verificare le firme raccolte e per ufficializzare, il 14 gennaio alle 10.30 al circolo Arci Zerbini, le candidature e le modalità per la campagna elettorale delle primarie fissate il 19 febbraio.

Alla scadenza fissata dalla commissione si sono presentati: Dario Costi, docente di architettura all'università di Parma (1.605 firme raccolte); Nicola Dall'Olio (967 firme), attuale capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale e già candidato alle elezioni europee del 25 maggio 2014; l'avvocato di origine albanese Gentian Alimadhi (843 firme); Paolo Scarpa (692 firme), già presidente de "Il Borgo", il circolo culturale del cattolicesimo democratico di Parma. Si è presentato anche Francesco Samuele, dell'area di sinistra, pur non avendo ancora consegnato per problemi tecnici le firme.