Roma, 9 gen. (askanews) - Viabilità Italia continua a monitorare le condizioni della circolazione stradale e ferroviaria lungo le principali vie di comunicazione e soprattutto nelle aree del centro sud interessate dalle intense precipitazioni nevose di questi ultimi giorni e consiglia "di mettersi in viaggio in quelle zone solo se strettamente necessario e di avere montati pneumatici invernali o di avere disponibili catene da neve da montare prontamente sugli pneumatici in caso di necessità". E in ogni caso "prima di effettuare spostamenti si raccomanda di informarsi sulle condizioni meteo in atto ovvero previste lungo gli itinerari da percorrere".

Al momento le maggiori difficoltà si registrano in Molise e in Puglia lungo le strade statali e provinciali che ricadono nella competenza territoriale delle province di Bari e Taranto. Segnalate deboli nevicate senza riflessi per la circolazione lungo la autostrada A16, nel tratto compreso tra Avellino e Lacedonia, e lungo la autostrada A14 tra Pescara Sud e Vasto Sud.

Mentre è regolare la circolazione sulla rete autostradale nelle regioni colpite dalle abbondanti precipitazioni nevose, sono attive ancora alcune chiusure sulla viabilità statale: In Molise chiusa la statale 87 dal chilometro 173 al chilometro 178; la statale 212 dal chilometro 99 al chilometro 104; la nuova strada (Nsa) 340 dal chilometro 250 al chilometro 258; la Nsa 366 dal chilometro 9 al chilometro 10+200; la Nsa 278 dal chilometro 63 al chilometro 68. In Puglia la statale 7 dal chilometro 591 al chilometro 595. In Sicilia la statale 185 dal chilometro 22 al chilometro 40.