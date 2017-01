Roma, 17 gen. (askanews) - Viabilità Italia sta monitorando l'evolversi delle condizioni di transitabilità delle autostrade e delle strade extraurbane principali, a causa del persistere sulla nostra penisola di una prolungata fase di maltempo, con diffuse precipitazioni a carattere nevoso anche a quote basse. In particolare si segnalano le situazioni di difficoltà di circolazione nella regione Abruzzo e lungo la viabilità di attraversamento dell'Appennino tra Abruzzo, Marche e Umbria, a causa di precipitazioni nevose continue.

"E' necessario quindi - spiega Viabilità Italia - informarsi con attenzione circa le condizioni meteorologiche e di transitabilità delle strade prima di mettersi in viaggio verso l'Abruzzo, ricordando comunque che la circolazione in quell'area è ammessa solo per i veicoli muniti di pneumatici da neve o con catene a bordo, salvo restrizioni maggiori in loco per il mutare delle condizioni meteo".

Restano limitazioni di circolazione per i mezzi pesanti in Emilia Romagna - Marche - Abruzzo - Molise - Puglia.(Segue)