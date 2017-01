Roma, 19 gen. (askanews) - "Le aziende pubbliche e private che erogano servizi pubblici, e che hanno nel loro parco veicoli spazza-neve, mettano a disposizione questi mezzi per aiutare le popolazioni colpite dall'emergenza neve di queste ore. C'è gente che vive disagi indescrivibili e c'è quindi bisogno di uno sforzo straordinario e immediato, al di là delle normali procedure". E' quanto chiede il sindaco di Siena e delegato ANCI alla Protezione civile, Bruno Valentini.

"Queste aziende - aggiunge Valentini - considerino la priorità dell'emergenza e mettano a disposizione già nelle prossime ore tutti i mezzi possibili. Non c'è tempo per scrivere loro - aggiunge il delegato ANCI -, per questo lanciamo questo appello a intervenire, magari rallentando i servizi ordinari, in virtù di una risposta collettiva e straordinaria alle tante richieste di aiuto che ci vengono da tanta parte d'Italia".