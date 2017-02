Domenica al museo, Mibact: oggi boom di ingressi

Roma, 5 feb. (askanews) - Si è conclusa con un boom di visitatori anche questa edizione di febbraio della #domenicalmuseo, la promozione introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro Franceschini che prevede l'ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Lo rende noto il Mibact. In tutta Italia, dalle prime ore del mattino, è stata registrata una grande affluenza di visitatori nei musei e nelle aree archeologiche statali e nei tanti musei civici che aderiscono alla promozione. Si segnala in particolare la grande affluenze nei musei romani, in particolare alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, alle Gallerie nazionali di arte antica, al Museo delle civiltà e al Museo etrusco di Villa Giulia che hanno registrato numeri significativamente superiori rispetto alla media del passato. Un'edizione quella di febbraio che è stata 'dedicata' al carnevale con una campagna digitale ad hoc sulle maschere e sui travestimenti nell'arte che sta riscuotendo grande successo sui social (beniculturali.it/febbraioalmuseo).

