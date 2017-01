Roma, 6 gen. (askanews) - "Accogliamo con favore la posizione di esponenti del governo, come i ministri Martina e Delrio, a favore di una veloce approvazione delle norme per il contrasto alla povertà. Chiediamo all'esecutivo di fare in fretta; abbiamo bisogno di un Piano serio di contrasto alla povertà, in vista dell'adozione del reddito di inclusione": lo afferma il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

"E' questa - ha aggiunto Decaro - la priorità per i sindaci, che vivono ogni giorni i drammi legati alla povertà; non è possibile pensare ad uno sviluppo senza passare da un Welfare inclusivo e dal sostegno attivo alle fasce più deboli, né i comuni possono sostituirsi al governo".