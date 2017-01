Roma, 18 gen. (askanews) - Un aiuto concreto alle popolazioni delle zone colpite dal maltempo in Centro Italia arriverà dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e dalla società regionale Fvg Strade Spa. Una serie di automezzi, infatti, partirà nella serata di oggi da Udine diretta a Montorio al Vomano (Teramo), in un'area già segnata dal terremoto dello scorso ottobre, che in questi ultimi giorni è stata sottoposta a fenomeni di carattere nevoso particolarmente intensi.

"Di fronte all'emergenza - ha sottolineato il presidente di Fvg Strade, Giorgio Damiani - ci siamo attivati immediatamente con i nostri mezzi per poter dare un contributo concreto, sia come società sia come Regione".

Nel dettaglio, Fvg Strade ha messo a disposizione due frese lancia neve, un furgone dotato di officina mobile, un altro furgone per il rifornimento, un autocarro gruato dotato di lama sgombero neve e di spargitore di cloruri, un fuoristrada, due autocarri con rimorchio per trasporto mezzi e un pala bobcat.

La disponibilità della Protezione civile, unitamente a quella di Fvg Strade, è seguita ad una richiesta della Commissione speciale di Protezione civile coordinata dalla Provincia autonoma di Trento. Sempre sul fronte dell'emergenza neve, ieri è arrivata a Cessapalombo, Comune della provincia di Macerata presso il quale la Regione era già intervenuta dopo le scosse telluriche di quattro mesi fa, una squadra di volontari e due tecnici della Protezione civile regionale per effettuare alcuni interventi di manutenzione sui moduli donati dalla Danieli di Buttrio, oltre che per fornire un supporto alla popolazione a seguito delle attuali condizioni climatiche.