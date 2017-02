Roma, 7 feb. (askanews) - Il Capo dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, ha sottolineato l'esigenza di preservare il ricorso alla facoltà di deroga per la gestione degli appalti, in certe situazioni. Nel seguito della audizione in Commissione Lavori pubblici, comunicazioni e Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici congiunte sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, Curcio ha poi aggiunto: "abbiamo fatto degli interventi con ordinanze di protezione civile rese incisive anche grazie alla stretta collaborazione con Anac" e ciò ha consentito di passare "dalle deroghe un pò generalizzate del passato a deroghe molto specifiche, puntuali, ben motivate, facilitando l'attività degli operatori in emergenza".