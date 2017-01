Roma, 18 gen. (askanews) - Quattro forti scosse sopra magnitudo 5 e oltre 100 repliche da stamattina ma "migliaia sono le scosse che dal 24 agosto" hanno colpito il Centro Italia, messo in ginocchio in questi giorni anche dall'emergenza neve quindi per il capo della protezione civile Fabrizio Curcio "la cosa più importante adesso è far sentire alla popolazione, coinvolta da mesi, che comunque ci siamo e stiamo facendo il possibile per dare risposte operative". "Il sistema - ha assicurato Curcio dal centro operativo di Rieti - c'è ed è anche coeso".