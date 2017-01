Milano, 17 gen. (askanews) - La cultura recupera spazio nelle scelte politiche del Paese e, soprattutto, nell'attenzione e negli interessi degli italiani. E' quanto emerge dal 12esimo Rapporto annuale Federculture, presentato al MUDEC di Milano. I numeri parlano di una spesa culturale e ricreativa delle famiglie italiane che cresce del 4%, arrivando nel 2015 a 67,8 miliardi di euro (+6% rispetto al 2013). Nel 2016 si segnala inoltre il persistere del trend positivo, con una crescita del 2% dei fruitori dei teatri, del 4% per quelli dei musei e del 5% per i siti archeologici.

In questo contesto positivo non mancano però le zone d'ombra, rappresentate in particolare da 11 milioni di italiani (il 18,6%) che non frequentano cinema, teatri, musei, concerti e neppure la lettura. In particolare su quest'ultimo aspetto i dati sono particolarmente sconfortanti: è noto infatti che circa il 60% degli italiani con più di sei anni non legge neppure un libro all'anno.

Dal rapporto Federculture emerge anche una profonda differenza regionale: al Nord-Est infatti la spesa media mensile per i consumi culturali è di 159 euro, nel Centro scende a 128 euro, mentre al Sud e nelle Isole cala fino a, rispettivamente 84 e 78 euro. Numeri ben al di sotto della media nazionale che la statistica fissa a 126,41 euro.