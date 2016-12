Roma, 28 dic. (askanews) - L'Uncem ha trasmesso a tutti gli Enti locali montani un ordine del giorno, che verrà approvato in Giunta o in Consiglio, per dire NO alla distribuzione postale a giorni alterni e alla riduzione di servizi nei centri più piccoli. I Comuni e le Unioni montane trasmetteranno l'atto politico al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero delle Autonomie e degli Affari regionali, alla Conferenza delle Regioni, ai Parlamentari del territorio, all'AgCom e ai CoReCom regionali. Il documento apre una mobilitazione che si oppone alla decisione di Poste di voler procedere, nel corso dell'anno 2017, con la riduzione della consegna della corrispondenza in 2.632 Comuni, che si sommano ai 2.632 dove la corrispondenza viene consegnata cinque giorni su quattordici già dal 2015 e dal 2016.

