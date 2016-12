Roma, 22 dic. (askanews) - E' record storico per il Made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo con l'export di vini, spumanti, grappa e liquori, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale Made in Italy che solo per il periodo di Natale raggiunge i 3,2 miliardi di euro, in aumento del 3%. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti sulla base delle proiezioni relative al mese di dicembre 2016 su dati commercio estero dell'Istat. Ad aumentare - sottolinea la Coldiretti - è il valore delle esportazioni di tutti i prodotti più tipici del Natale, dallo spumante (+24%) al caviale (+3%), fino ai panettoni (+1%), ma crescono anche i vini (+3%) i salumi (+8%) e i formaggi (+7%), secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat relative ai primi nove mesi del 2016.

Un record ottenuto, precisa la Coldiretti, nonostante l'embargo della Russia che ha sancito, a partire dal 6 agosto 2014, il divieto totale all'ingresso di una lista di prodotti agroalimentari che comprende frutta e verdura, formaggi, carne e salumi.

A guidare la classifica di questo Natale all'estero è lo spumante italiano. Mai così tanti brindisi come quest'anno nel mondo saranno Made in Italy con la domanda che - sottolinea la Coldiretti - è cresciuta in valore del 46% in Gran Bretagna e del 31% negli Stati Uniti che si classificano rispettivamente come il primo e il secondo mercato di sbocco delle bollicine italiane, le quali pero' vanno forte anche in Francia, patria dello champagne, dove si registra un aumento degli acquisti del 57%. Si tratta di risultati che - precisa la Coldiretti - trainano l'intero settore dei vini per i quali si registra complessivamente un aumento del 3 per cento in valore dell'export. (Segue)