Roma, 15 gen. (askanews) - Con l'accusa di aver violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno Emilio Martinelli, figlio del boss del clan dei casalesi Enrico, è finito agli arresti domiciliari. Ad eseguire i controlli sulla vicenda sono stati i carabinieri della Stazione di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta.

In particolare - si spiega in una nota - l'indagato è stato sorpreso dai militari dell'Arma alla guida dell'autovettura Smart Fortwo di proprietà della madre, pur essendo sprovvisto di patente poiché revocata in data 13 ottobre 2015. Emilio Martinelli per tutto questo - si aggiunge - è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo.