Napoli, 24 feb. (askanews) - "Sulle Universiadi 2019 il governatore Vincenzo De Luca continua a mentire: disattende l'Accordo di Programma Quadro privando Napoli del Villaggio olimpico guardando a Salerno dove ha già programmato le finali delle discipline più seguite. Ecco perché riteniamo che il governo non garantirà i 100 milioni pretesi". Lo afferma il capogruppo campano di Fi Armando Cesaro che conferma di aver depositato richiesta di audizione dello stesso governatore presso la segreteria della competente commissione (la VI permanente). Con De Luca, Cesaro punta ad audire anche l'assessore allo Sport oltre e i vertici dell'Agenzia Regionale per le Universiadi. Un'audizione ritenuta urgente e necessaria "anche perché, dopo aver sperperato migliaia di euro in faraonici manifesti, siamo ancora agli slogan su una vicenda che esige invece la massima chiarezza e trasparenza". Sul tema interviene anche la collega di partito Maria Grazia di Scala che sottolinea: "anche sulle Universiadi 2019 il governatore Vincenzo De Luca continua a scaricare le eventuali possibilità di un fallimento su altri. Il che, dopo gli annunci sulla rivoluzione nello sport e sull'impiantistica campana, suona davvero stonato".