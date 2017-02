Napoli, 8 feb. (askanews) - Ripartire dal lavoro: è questo lo slogan scelto dalla Uil Campania, che si avvia ad uscire dal commissariamento, per il congresso che si terrà a Napoli, presso la Stazione Marittima, venerdì 10 febbraio, dalle 10:00. Nel corso dell'assise, che conterà 146 delegati, interverranno i commissari romani, Pierpaolo Bombardieri e Benedetto Attili, che hanno guidato la confederazione campana per quindici mesi e, alla presenza di Carmelo Barbagallo, leader nazionale della Uil, verrà votato il nuovo segretario generale e la nuova governance del sindacato di Varco Pisacane. Il candidato in pectore è Giovanni Sgambati, timoniere dei Metalmeccanici della Uil. La Uil è il primo sindacato ad uscire dal commissariamento in Campania e passa alla gestione ordinaria mantenendo i suoi 180mila iscritti e con più di cento sedi diffuse su tutto il territorio regionale. (segue)