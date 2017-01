Prefetto non valuta decisioni presidente USA

Napoli, 30 gen. (askanews) - Nessuna valutazione politica delle decisioni assunte dal presidente statunitense Donald Trump rispetto agli immigrati di sette paesi islamici, ma la convinzione che se ci saranno conseguenze in Italia queste andranno analizzate. Da Napoli, dove ha preso parte a un convegno sui rischi e le opportunità dell'immigrazione, il Prefetto Alessandro Pansa non esprime valutazioni politiche su quanto accaduto negli Usa. "Se ci saranno riflessi - assicura - li analizzeremo sicuramente". Pansa ricorda che "si tratta di provvedimenti abbastanza previsti e prevedibili, visto che li aveva annunciati in campagna elettorale. Sapevamo che li avrebbe adottati fin dal momento dell'insediamento".