Roma, 30 dic. (askanews) - Anas comunica in una nota che - per il proseguimento dei lavori di nuova pavimentazione e della relativa segnaletica nell'ambito dell'Accordo Quadro #bastabuche - lungo la Tangenziale di Salerno (SS18), a partire da lunedì 9 gennaio 2017 e fino al 13 gennaio 2017, tra le ore 7.00 e le ore 16.30 ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi saranno in vigore restringimenti delle carreggiate nord o sud, in tratti della lunghezza massima di un chilometro, tra il km 62,800 (Sala Abbagnano) ed il km 66,600 (svincolo di Zona Industriale).

Inoltre, si rendono necessarie alcune chiusure al traffico della carreggiata nord che saranno in vigore in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo.

In particolare, nei giorni 16 e 17 gennaio 2017 sarà chiusa la carreggiata Nord direzione Fratte dal km 63,500 (uscita Zona Industriale) al km 62,100 (entrata San Leonardo), compresa la chiusura della rampa di immissione da Zona Industriale in carreggiata Nord.

I veicoli saranno obbligati ad uscire allo svincolo di Zona Industriale e verranno deviati lungo la viabilità comunale mediante i percorsi alternativi segnalati in loco.

Nei giorni 17 e 18 gennaio 2017 sarà in vigore la chiusura della carreggiata Nord direzione Fratte dal 62,100 (uscita San Leonardo) al km 60,550 (entrata Mariconda), compresa la chiusura della rampa di immissione da San Leonardo in carreggiata nord.

I veicoli dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Leonardo e proseguire su viabilità comunale mediante i percorsi alternativi segnalati in loco.

Nei giorni 18, 19 e 20 gennaio, infine, si rende necessaria la chiusura della carreggiata Nord direzione Fratte dal km 60,700 (uscita Mariconda) al km 58,750 (entrata Pastena), compresa la chiusura della rampa di immissione da Mariconda in carreggiata Nord.

I veicoli saranno obbligati ad uscire allo svincolo di Mariconda e verranno deviati lungo la viabilità comunale mediante percorsi alternativi segnalati in loco.

All'approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.

Inoltre, sempre per l'avanzamento dei lavori di nuova pavimentazione del programma nazionale Anas #bastabuche, a partire da lunedì 9 e fino al 31 gennaio 2017 saranno in vigore limitazioni alla circolazione veicolare anche lungo il Raccordo Autostradale 2 "Salerno-Avellino".

Nel dettaglio, nella fascia oraria tra le 8.00 e le 16.00, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, saranno attivi restringimenti della carreggiata Sud o Nord, in tratti della lunghezza massima di 2 chilometri, tra il km 22,400 ed il km 30,000.

Anche in questo caso, all'approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.