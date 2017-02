Torna in cella moglie boss Belforte, arrestati figlio e nuora

Napoli, 3 feb. (askanews) - Torna in carcere Maria Buttone, 58enne moglie del capo storico del clan camorristico Belforte, Domenico al 41bis, e finisce in cella anche il figlio 32enne della coppia, Salvatore. A disporre la custodia cautelare il gip del tribunale di Napoli. Entrambi erano stati fermati dai carabinieri, lo scorso 19 gennaio, con l'accusa di estorsione continuata, aggravata dall'avere agevolato il gruppo criminale attivo a Marcianise, in provincia di Caserta. Stessa accusa anche per Alessandra Golino, 31 anni, moglie di Salvatore Belforte, per la quale il giudice ha confermato gli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati notificati, nelle carceri di Piacenza e di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e nell'abitazione di Golino a Marcianise, dai militari del Nucleo investigativo e dalla polizia di Caserta. Maria Buttone, scarcerata e finita ai domiciliari lo scorso 2016, venne sottoposta a fermo di polizia giudiziaria dalla Dda partenopea perché, secondo gli inquirenti, aveva ripreso in mano la gestione degli affari illeciti del clan, fornendo un apporto attivo al gruppo criminale soprattutto in assenza dei massimi vertici del clan. Le estorsioni ai danni degli imprenditori locali, secondo gli inquirenti, venivano perpetrate dal figlio Salvatore e dalla nuora, generando paura e sottomissione negli abitanti e negli imprenditori della zona.