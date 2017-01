Roma, 27 gen. (askanews) - Tim accelera con la banda ultralarga in Campania e lancia a Nola, Casal di Principe e San Nicola la Strada la connessione superveloce a 1.000 Megabit, grazie alla nuova rete Ftth (Fiber To The Home). A partire da oggi, infatti, è disponibile nei tre comuni campani - spiega la società in una nota - l'offerta Fibra a 300 Megabit e coloro che sceglieranno di attivarla potranno chiedere di sperimentare, senza costi aggiuntivi, l'ultra-internet fino a 1.000 Megabit al secondo in download e 200 Megabit in upload. Si tratta della più alta velocità di connessione raggiunta in Italia a livello residenziale su un collegamento in fibra ottica, che viene resa disponibile ai cittadini dei tre comuni campani in via sperimentale fino al 31 maggio 2017.

I collegamenti con la fibra super veloce di Tim sono già attivi in alcune zone dei rispettivi territori comunali e saranno progressivamente estesi ad altre aree delle città interessate in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili ad un numero crescente di abitanti.

Il progetto "fibra 1.000 Mega" che vede protagonisti i tre comuni campani ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle principali città italiane "le più avanzate soluzioni di rete per la banda ultralarga in grado di far accedere cittadini e imprese a servizi sempre più performanti, confermando così l'impegno di Tim per l'innovazione tecnologica. Chi aderirà all'iniziativa, riservata a 3.000 clienti, riceverà un modem di nuova generazione per consentire l'erogazione del servizio a 1.000 Mega", informa Tim.

In Campania i collegamenti super veloci a 1.000 Mega sono già disponibili ad Aversa e Marcianise e la sperimentazione sarà progressivamente estesa ad altri importanti comuni della regione.