"In Campania 233 Comuni non li hanno ancora aggiornati"

Roma, 25 feb. (askanews) - "Ci sono 233 comuni in Campania che devono ancora aggiornare i Piani di Emergenza Comunale secondo la nuova normativa nazionale . Il Piano di Emergenza Comunale è quello che garantisce la sicurezza della popolazione , contiene tutte le informazioni , tutto il sistema di regole , il modello di organizzazione del Comune e tutto quanto riguarda la sicurezza in caso di emergenza . Eppure in Campania abbiamo rischio sismico, vulcanico ed idrogeologico". Lo ha dichiarato Gerardo Lombardi, Vice Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania e Coordinatore della Commissione Protezione Civile .

"Inoltre sia a livello regionale che nazionale, spesso, da parte dei Comuni c'è la grave carenza nel non comunicare ai propri cittadini il Piano di Emergenza Comunale. I cittadini non sanno nulla. L'informazione ai cittadini è invece basilare - ha proseguito Lombardi - in quanto è previsto un comportamento attivo della popolazione. Se la popolazione non è informata non potrà mai difendersi adeguatamente da tali rischi vulcanici, sismici, alluvionali e non saprà mai cosa fare in caso di un'emergenza. Si pensa sempre che non possa mai accadere a noi".

E poi "non bisogna dimenticare che in Campania oggi tutti i comuni , con l'aggiornamento della Classificazione Sismica, sono stati classificati , a diverso grado, a rischio sismico , e circa il 50% ha subito quantomeno un incremento di classe sismica - ha continuato Lombardi - oppure è stato classificato sismico mentre prima non lo era. Ricordiamo che 1.907.800 famiglie, è in aree a rischio, mentre in aree a elevato rischio sismico abbiamo 865.778 edifici pubblici e privati".