Per Zinzi vanno bene, per penstastellati si è all'anno zero

Napoli, 31 gen. (askanews) - Sono assolutamente discordi le posizioni di Fi e del M5S rispetto alle misure definite dalla giunta regionale della Campania in merito al contrasto dei roghi nella cosiddetta Terra dei Fuochi. I primi, guidati da Gianpiero Zinzi, presidente della Commissione speciale sul tema, sostanzialmente condividono quanto messo in campo dalla giunta pur sottolineando che vigileranno sull'attuazione. Assolutamente insoddisfatti, invece, i pentastellati per cui si ì ancora "all'anno zero". L'appuntamento di questa mattina prevedeva un'audizione con l'assessore all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola, l'amministratore unico della Sma Campania spa, Lorenzo Di Domenico, il direttore tecnico dell'Arpac, Vito Marinella. Zinzi si è detto soddisfatto dei dettagli forniti da Bonavitacola rispetto agli interventi che impiegheranno nuove strumentazioni tecnologiche e l'aumento del numero di centri di coordinamento presenti sul territorio". Muscarà e Cammarano, consiglieri pentastellati presenti all'audizione, invece hanno bollato le parole dell'assessore come "la solita cantilena" la mancanza di "strumenti concreti ed efficaci di contrasto al fenomeno criminale". E hanno anche avanzato "seri dubbi sulle reali risorse stanziate dalla Regione Campania rispetto agli annunciati 50 milioni di euro di settembre, ora inspiegabilmente ridotti a 36 milioni di euro".