Volevano portagli via l'auto a Sant'Antimo, ricoverato in ospedale

Napoli, 10 feb. (askanews) - Un 25enne già noto alle forze dell'ordine è ricoverato, ma non in pericolo di vita, presso l'ospedale di Aversa (Caserta) dopo essere stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. Francesco B. è ritenuto dagli inquirenti vicino al clan camorristico Puca di Sant'Antimo (Napoli). Dagli accertamenti condotti dai carabinieri, è stato ricostruito che il giovane è stato avvicinato da ignoti che volevano portargli via l'auto. Proseguono le indagini.