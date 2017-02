Napoli, 9 feb. (askanews) - Va in scena domani, al Teatro Trianon Viviani di Forcella, a Napoli, il tema della paternità e delle adozioni nella lettura comica di Carlo Buccirosso, autore, regista e protagonista della commedia "Una famiglia quasi perfetta!". Con la leggerezza della grande tradizione della commedia italiana, in questo spettacolo l'elemento comico nasce dalla considerazione delle incongruenze della vita quotidiana per qualche agrodolce considerazione sul tempo in cui viviamo. L'attore - che lavora spesso con Carlo Vanzina interpretando il ruolo stereotipato dell'uomo napoletano medio o piccolo-borghese e con Paolo Sorrentino ha portato sulla scena il Cirino Pomicino de "Il Divo" e l'amico imprenditore di Jep Gambardella in "La grande bellezza" - va in scena per questo spettacolo dell'Ente teatro cronaca Vesuvioteatro, con da Rosalia Porcaro. In scena Gino Monteleone, Davide Marotta, Tilde De Spirito, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Giordano Bassetti ed Elvira Zingone. I costumi sono firmati da Zaira de Vincentiis, le scene da Gilda Cerullo e Renato Lori. Le luci sono di Francesco Adinolfi e le musiche di Paolo e Simone Petrella. Le repliche si terranno sabato 11 febbraio (ore 21), domenica 12 (ore 18), mercoledì 22 (ore 17:30) e giovedì 23 (ore 21).