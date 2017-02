Napoli, 24 feb. (askanews) - Un movimento politico che, seppur in fase di strutturazione, parte dal basso per svolgere una funzione che non è solo di complementarietà con il Partito democratico, ma ambisce a svolgere funzioni di stimolo e sollecitazione alla concretezza perché si rischia "la fine della politica" e, di conseguenza, il prevalere di "populismi, ipocrisie e demagogia che tutto fanno tranne che risolvere e affrontare i problemi del Paese". Questa la sintesi delle riflessioni politiche di Tommaso Casillo, vice presidente del Consiglio regionale della Campania e punto di riferimento (rifiuta il ruolo di leader tout court) di Campania Libera, il movimento politico che già nel 2015 ha contribuito alla vittoria di Vincenzo De Luca alle regionali e che oggi sta avviando un radicamento nel territorio.

Askanews lo ha incontrato per mettere a fuoco le azioni del movimento battezzato ufficialmente il 16 gennaio scorso nel corso di un'affollata assemblea ad Afragola. Circostanza che ha scatenato dibattiti sulla possibilità di una sorta di partito del presidente. Ipotesi subito negata dallo stesso De Luca che ha confermato la permanenza nel Pd. A oggi Campania Libera vanta tre consiglieri regionali (Tommaso Casillo, Luigi Bosco e Aniello Fiore) con la possibilità dell'arrivo di un quarto (Franco Moxedano, eletto nell'Idv) e un parlamentare, l'ex Scelta Civica Giovanni Palladino.

(segue)