Napoli, 23 feb. (askanews) - "Il nostro obiettivo è ottenere l'eliminazione dal web di tutte le immagini oscene e di tutti i video pornografici che ritraggono la povera Tiziana". Così l'avvocato Andrea Orefine, legale di Maria Teresa Giglio, madre della 31enne Tiziana Cantone, suicidatasi lo scorso mese di settembre dopo la diffusione sulla rete di alcune sue immagini intime. Commentando l'istanza del Garante per la protezione dei dati personali che ha avviato le verifiche di competenza chiedendo ai principali motori di ricerca, Google e Yahoo, di giustificare le ragioni per le quali sugli stessi risultino ancora indicizzate pagine sulle quali sono pubblicate immagini o video pornografici associati al nome di Tiziana Cantone. L'amministrativista, che difende la mamma della 31enne nel procedimento davanti all'Autorità per la protezione dei dati personali, ha aggiunto: "Sappiamo che questo obiettivo sarà molto difficile da raggiungere, anche perché i siti che tuttora pubblicano i video e le immagini incriminati hanno spesso sede in Paesi estranei alla Unione europea, fuori dalla competenza del Garante per la protezione dei dati personali e, in ogni caso, in Paesi nei quali la normativa sulla privacy non assicura ai singoli le medesime garanzie di quella europea. Ad ogni buon conto, raggiungeremmo un risultato straordinario se solo - ha proseguito Orefice - riuscissimo ad ottenere la deindicizzazione dai principali motori di ricerca delle pagine sulle quali si trovano pubblicate le immagini e i video illeciti di Tiziana, giacché ciò li renderebbe di fatto inaccessibili alla utenza comune, che utilizza quotidianamente i principali motori di ricerca per i motivi più disparati, dallo studio alla pura curiosità". "Siamo fiduciosi nella possibilità che venga condivisa anche dalle Autorità competenti un'interpretazione della normativa di riferimento che riconosca la dovuta centralità ai diritti incomprimibili della persona", ha concluso il legale.