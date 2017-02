Napoli, 8 feb. (askanews) - Le criticità devono essere occasione e spunto per dare risposte concrete. Questo il senso delle parole del Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, in occasione della prima delle due giornate che vedono riuniti a Napoli le conferenze episcopali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sul tema della mancanza di lavoro per i giovani. "E' proprio partendo dalle criticità che intendiamo dare risposte" dice Sepe che offre subito spunti per occasioni concrete di occupazione. L'idea della chiesa di Napoli è di favorire la "creazione di cooperative di giovani" anche mettendo loro a disposizioni siti di proprietà della Curia. L'obiettivo è quello di organizzare il lavoro di "restauratori e di guide culturali", così come quello che può valorizzare fondi agricoli, anche quelli di proprietà di enti ecclesiastici, molto spesso non utilizzati; di praticare il welfare, la sicurezza e la tutela dell'ambiente. Uno sforzo, sottolinea il Cardinale, che non può prescindere da uno stretto rapporto di collaborazione "con le istituzioni civili" naturalmente "nel rispetto delle singole competenze". (segue)