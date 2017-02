Napoli, 9 feb. (askanews) - "Dalle Diocesi del Sud giungono proposte di rilievo e di ampio respiro per far fronte al dramma della disoccupazione giovanile: ora, insieme con il Governo e le Regioni, ci si adoperi per mettere in campo azioni positive per concretizzarle. Una prima azione positiva e immediata è la firma del protocollo di intesa tra Regione, Curia e Conferenza Episcopale della Campania per i giovani imprenditori nel settore dell'agricoltura". Così il consigliere campano del Pd Antonio Marciano che stamani ha partecipato al convegno "Chiesa e Lavoro promosso dalla Conferenza episcopale dei vescovi del Sud. Per Marciano "la via tracciata oggi è preziosa e indica il percorso della semplificazione, della sicurezza e della fiscalità agevolata per stimolare nuovi investimenti e nuova impresa nel Mezzogiorno". "Faccio mio - ha concluso - il forte richiamo del presidente della Cei Bagnasco a un'Europa che deve recuperare un'anima e un'economia dal volto sociale, per sottolineare che ciò costituisce il presupposto per un'azione istituzionale virtuosa a favore dei giovani e dell'intero Paese".