Napoli, 23 dic. (askanews) - Dal nuovo ministro della Coesione territoriale e del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, "ci aspettiamo una concretezza e un'attenzione maggiore per il 2017". Lo ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

"Se la nomina di un ministro per il Mezzogiorno significa più concretezza nei rapporti tra il Sud, la città di Napoli e il Governo e più collaborazione tra poteri ordinari, - ha aggiunto il primo cittadino partenopeo - penso che si possano fare dei passi in avanti assolutamente significativi. Per adesso farei una sospensione del giudizio, un'epoché come la chiamavano gli antichi greci, e giudicherei dai fatti: vediamo come vanno le cose e se questa è stata solo un'operazione estetica, ma non concreta".

De Magistris ha poi commentato la visita del premier Paolo Gentiloni a Pompei per la restituzione al pubblico della Casa dei Vettii: "Ho avuto l'invito a partecipare come sindaco della Città metropolitana, ma oggi sono impossibilitato perché c'è un consiglio comunale molto importante".