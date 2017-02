Napoli, 9 feb. (askanews) - "Desertificazione sociale, disoccupazione giovanile, carenze infrastrutturali: ecco le sfide per il Sud che i vescovi ci sollecitano ad affrontare". Così il capogruppo Pd del Consiglio regionale della Campania Mario Casillo commenta il messaggio giunto oggi dal convegno su "Chiesa e lavoro" che si è concluso a Napoli. Per l'esponente dem il tema ripropone "in tutta la sua preoccupante attualità la questione meridionale esortando la politica a fare di più e meglio". "Non c'è futuro per questa parte essenziale dell'Italia senza giovani" osserva Casillo che, senza citarlo, condivide la linea suggerita dal ministro De Vincenti secondo cui "ai giovani del Mezzogiorno vanno offerte prospettive durature". "Governo ed enti locali devono intensificare la collaborazione per dar vita ad azioni concrete che abbiano immediate ricadute sui territori - aggiunge e, riferendosi ad uno dei passaggi salienti del documento conclusivo dei vescovi, condivide la necessità per la quale "far leva sui giovani è un atto di lucidità politica al quale non si dovranno sottrarre le istituzioni centrali e regionali, deputate a creare le condizioni per incrementare l'occupazione in queste regioni". "Come dice il Cardinale Bagnasco - conclude Casillo - dobbiamo essere più vicini ai problemi della gente e meno sensibili agli esiti dei sondaggi".